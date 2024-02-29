29 февраля 2024, 13:26
Путин напомнил о желании Запада нанести стратегическое поражение России
Путин назвал лицемерием обсуждение на Западе стратегической стабильности
Обсуждение западными странами вопросов стратегической стабильности при намерении нанести России поражение на поле боя является лицемерием. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия готова к разговору с США по темам стратегической стабильности, однако имеет дело со страной, правящие круга которой предпринимали открытые враждебные действия.
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«Ну что? Они пытаются нанести России стратегическое поражение на поле боя и на полном серьезе обсуждать стратегическую стабильность. Можно привести это как наглядный пример лицемерия», — добавил он.
Также Путин добавил, что есть определенные основания считать демагогией заявления властей США о заинтересованности в переговорах с Россией.
Ранее глава государства указал на невозможность построения прочного миропорядка без суверенной и сильной России.
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Запад
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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