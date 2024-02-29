Мир 29 февраля 2024, 13:26 Путин напомнил о желании Запада нанести стратегическое поражение России Путин назвал лицемерием обсуждение на Западе стратегической стабильности РИА «Новости»

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Обсуждение западными странами вопросов стратегической стабильности при намерении нанести России поражение на поле боя является лицемерием. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия готова к разговору с США по темам стратегической стабильности, однако имеет дело со страной, правящие круга которой предпринимали открытые враждебные действия.

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«Ну что? Они пытаются нанести России стратегическое поражение на поле боя и на полном серьезе обсуждать стратегическую стабильность. Можно привести это как наглядный пример лицемерия», — добавил он.

Также Путин добавил, что есть определенные основания считать демагогией заявления властей США о заинтересованности в переговорах с Россией.

Ранее глава государства указал на невозможность построения прочного миропорядка без суверенной и сильной России.