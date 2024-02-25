Спецоперация 25 февраля 2024, 11:36 Американские танки Abrams впервые заметили под Авдеевкой Советник главы ДНР Кимаковский: под Авдеевкой впервые заметили танки Abrams Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американские танки Abrams впервые заметили у линии боевого соприкосновения под Авдеевкой. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — заявил советник.

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Украинские войска также пытаются увеличить применения беспилотников, сообщал сайт kp.ru.

При этом украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ уже больше месяца активно используют американские танки Abrams на Авдеевском направлении. Технику поставили 47-й бригаде украинской армии.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля, при этом бойцам удалось отбросить ВСУ как минимум на 10 километров. Вскоре стало известно, что украинские боевики оставили позиции возле Ласточкина, поселка рядом с Авдеевкой, из-за огня российской артиллерии и планирующих бомб.