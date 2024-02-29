29 февраля 2024, 12:37
Путин почтил минутой молчания погибших участников СВО
Путин на послании ФС объявил минуту молчания в память погибших бойцов СВО
Обращаясь с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев. <…> Объявляется минута молчания», — сказал он после аплодисментов.
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Участники мероприятия встали. Среди них — не только сенаторы и депутаты, но и офицеры российской армии.
В продолжение президент отметил большой опыт Вооруженных сил России, приобретенный в последние годы. Он рассказал о широкой поддержке СВО со стороны россиян и многомиллиардной помощи отечественного бизнеса.
Оглашение послания в 2023 году прошло 21 февраля. В тот день Владимир Путин почтил память мирных жителей Донбасса и павших героев.
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Послание Путина Федеральному собранию 2024
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