Важное 29 февраля 2024, 12:37 Путин почтил минутой молчания погибших участников СВО Путин на послании ФС объявил минуту молчания в память погибших бойцов СВО РИА «Новости»

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Обращаясь с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев. <…> Объявляется минута молчания», — сказал он после аплодисментов.

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Участники мероприятия встали. Среди них — не только сенаторы и депутаты, но и офицеры российской армии.

В продолжение президент отметил большой опыт Вооруженных сил России, приобретенный в последние годы. Он рассказал о широкой поддержке СВО со стороны россиян и многомиллиардной помощи отечественного бизнеса.

Оглашение послания в 2023 году прошло 21 февраля. В тот день Владимир Путин почтил память мирных жителей Донбасса и павших героев.