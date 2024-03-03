Мир 03 марта 2024, 07:17 Германии предрекли обострение отношений с НАТО из-за перехвата разговора военных WSJ: перехваченный разговор офицеров способен обострить отношения ФРГ с НАТО РИА «Новости»

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Перехваченный разговор высокопоставленных офицеров немецкой армии и вероятном ударе по Крымскому мосту способен создать напряжение в отношениях между Германией и НАТО. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи отметили, что военные в перехваченной говорили, что представители армий США, Франции и Великобритании уже находятся на территории Украины, хотя сами эти страны отрицали данный факт.

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«Подобная утечка информации вызвала серьезную реакцию внутри самой Германии и способна обострить отношения ФРГ с союзниками по НАТО», — добавили они.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой военные армии Германии обсуждают возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ эту ситуацию никак не прокомментировало, а бюро военной контрразведки инициировало проверку по факту утечки.