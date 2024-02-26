Общество 26 февраля 2024, 20:25 Уничтожившие в зоне СВО танк Abrams бойцы получат 10 млн рублей Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей бойцам, уничтожившим танк Abrams Википедия

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Российские бойцы из 15-й отдельной мотострелковой бригады получат 10 миллионов рублей за уничтожение в зоне проведения специальной военной операции американского танка Abrams. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал актер и режиссер Иван Охлобыстин.

Он назвал военнослужащих героями и поздравил их с хорошим трофеем и честным призом.

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«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым Abrams! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время Прекрасный день, честный приз», — отметил Охлобыстин.

До этого актер в своем блоге сообщил, что группа российских предпринимателей договорилась выплачивать награду в 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Abrams в зоне проведения спецоперации. Имена спонсоров акции Охлобыстин не раскрыл.

Удар по полученному ВСУ американскому танку Abrams нанес российский беспилотник «Ланцет», который уже хорошо зарекомендовал себя во время провального украинского контрнаступления, уничтожив большое количество западной бронетехники.

Видео с моментом уничтожения американской боевой машины опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что Abrams горит намного ярче немецких танков Leopard.