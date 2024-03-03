Важное 03 марта 2024, 18:51 Российские бойцы подбили еще один танк Abrams Безсонов: еще один американский танк Abrams уничтожили под Авдеевкой Sgt. John Schoebel / Global Look Press

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Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил военный обозреватель и публицист Роман Безсонов.

«На Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи, там, где был уничтожен танк Abrams, сегодня уничтожили и второй. На этот раз FPV-дроном „Упырь“», — написал он.

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По данным Минобороны, в ходе спецоперации действующие на Авдеевском направлении российские войска ликвидировали два танка противника, в том числе Abrams. Также, они ликвидировали три боевые машины пехоты, среди которых оказалась американская Bradley.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что американский танк Abrams подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. По данным СМИ, удар по боевой машине нанесли беспилотником «Ланцет».