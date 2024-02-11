Общество 11 февраля 2024, 20:29 Интервью Путина Карлсону, отставка Залужного, китайский Новый год. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 5 по 11 февраля 2024 года — в фотогалерее «360» Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

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Российский лидер Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа вызвала истерику на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного. На его должность назначили «мясника» Александра Сырского. В Тихом океане стая косаток попала в ледяной плен. Японские спасатели не смогли им помочь — животные спаслись едва ли не чудом. Об этих и других событиях в России и мире с 5 по 11 февраля — в материале «360».

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Он улетел, но обещал вернуться: интервью Путина Карлсону

Одним из самых громких событий минувшей недели стало интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Беседу с нетерпением ожидали не только в России, но и за рубежом. Большое количество людей проделали огромную работу, чтобы разговор обозревателя из США и президента России состоялся.

РИА «Новости»

Двухчасовая беседа Путина и Карлсона охватила практически все важнейшие темы последних лет, сформировавшие отношения России с коллективным Западом.

Президент привел Карлсону подробный ликбез по истории России и Украины, а журналист в свою очередь расспрашивал Путина об отношениях с США. Собеседники обсудили украинский конфликт, деятельность бизнесмена Илона Маска и американскую экономику.

Те, кто сильнее всех обижался на визит «нехорошего» Карлсона в Москву, после интервью сделали вид, что беседы просто не было. Тем временем в соцсети Х к утру воскресенья видео посмотрели 188 миллионов человек, число просмотров в YouTube достигло 12 миллионов, а ролик дважды репостнул сам Илон Маск.

Интервью Путина Карлсону вызвало неоднозначную реакцию в западных СМИ. Одни начали биться в истерике, другие по достоинству оценили беседу. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным и лживым», тогда как американский сенатор от штата Огайо заявил, что беседа была потрясающей. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что интервью Путина Карлсону — захватывающая вещь.

В целом визит американского журналиста в Москву и его интервью с президентом вызвали зашкаливающий резонанс в России и США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что беседу будут анализировать не один день.

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад призвал запретить Карлсону въезд в страны Евросоюза. Однако Маск предупредил, что включение журналиста в черный список оскорбит американскую общественность.

На его место пришел Генерал 200: увольнение главкома ВСУ

Еще одним запоминающимся, и, по мнению экспертов, ожидаемым событием стало увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. О его отставке стало известно 8 февраля. На должность главкома назначили генерал-полковника Александра Сырского.

Залужного уволили в лучших традициях — с никому не нужными почестями. Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины и поблагодарил за «каждую победу». Президент также подчеркнул, что 2024 год может стать для Украины успешным только при условии «эффективных изменений в основе обороны».

Эксперты предположили, что Залужного ждет политический путь. Однако если он не заявит о себе, то его «тихо сольют». В США подчеркнули, что новость об отставке вряд ли огорчила экс-главкома ВСУ, так как на нем не будет лежать ответственность за поражение армии в конфликте.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, Залужного уволили из-за растущей популярности, которая вызывает у Зеленского чувство ненависти. Еще одна возможная причина — изменение характера боевых действий и провал контрнаступления.

РИА «Новости»

Новый главнокомандующий ВСУ, 58-летний Александр Сырский, — кадровый и образованный военный. Он нередко и с удовольствием общался с коллегами из российской армии, благо русский язык для него родной.

Сырский пользуется большой нелюбовью в ВСУ — ему не могут простить провальных операций и равнодушия к солдатам. Он получил прозвище Генерал 200 — по аналогии с условным кодом, обозначающим погибшего бойца. Страшные и абсолютно ненужные потери ВСУ под Артемовском принесли Сырскому прозвище Мясник.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главкома с перестановкой мебели и заявил, что она ничего не меняет. Такие действия — фактически признание провала контрнаступления украинской армии.

Четыре кандидата: как прошло заседание ЦИК

В России продолжается подготовка к президентским выборам — на минувшей недели прошло заседание Центральной избирательной комиссии. По решению ЦИК, в бюллетене будут имена четырех кандидатов. За пост президента России в марте поборются ранее зарегистрированные претенденты.

Самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства, 1952 года рождения, проживает в Москве.

Владислав Даванков — выдвиженец от партии «Новые люди», член Центрального совета партии. Родился в 1984 году, также живет в столице. Является заместителем председателя Госдумы и членом комитета по бюджету и налогам.

Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий — председатель партии, депутат, глава комитета ГД по международным делам. Родился в 1968 году, проживает в Москве.

Николай Харитонов, выдвиженец от КПРФ. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат. Год рождения — 1948-й, живет также в столице. Является членом президиума центрального комитета партии.

Зарегистрированных кандидатов обозначат в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Кроме имени, фамилии и отчества в нем укажут краткие сведения о кандидате, такие как год рождения, место жительства и работы и другие.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трехдневным и начнется 15 марта.

Их спасло чудо: ледяной плен для косаток

Важным событием недели стали попавшие в ледяной плен косатки. Стая китообразных угодила в ледяную ловушку в территориальных водах в Японии в Тихом океане. Помимо взрослых особей в беду попали детеныши. Один из них оказался на грани гибели, совсем выбившись из сил. В таких условиях животным грозила смерть из-за нехватки воздуха.

Японские СМИ показали душераздирающие кадры, на которых жители Раусу запечатлели застрявших во льдах животных. ЧП произошло в проливе Немуро, который отделяет Хоккайдо от российского Кунашира. Японские спасатели не смогли решить проблему из-за отсутствия надлежащих кораблей. На помощь косаткам могли бы прийти россияне, но моряки не имеют права что-либо делать на японской территории.

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Российские общественники забили тревогу. Сахалинские активисты «Друзья Океана» подготовили обращение в МИД России для проведения спасательной операции. Экологический проект «Чистая Арктика» обратился к японским властям и с просьбой пустить россиян в пролив Немуро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с угодившими в ледяную тюрьму косатками. Она отметила, что японские журналисты заявили о якобы невозможности спасения млекопитающих. При этом эксперты заявляли, что вызволить животных не так трудно — для этого нужно использовать судно минимального ледового класса. У Японии оно есть, заверила Захарова. Он задалась вопросом, почему экологи из Всемирного фонда дикой природы* и «Гринписа»** не бьют в набат.

На ситуацию отреагировал и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков. Он обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти касаток. Парламентарий рассказал, что в 350 километрах к северу в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса. Они могли бы справиться с задачей по вызволению млекопитающих.

К счастью, история закончилась благополучно. Косатки чудом смогли уйти в открытое море, сообщили японские СМИ со ссылкой на местные власти. Сотрудник администрации осмотрел пространство через бинокль и не обнаружил млекопитающих.

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Приручить дракона: как встретили восточный Новый год

Китайский Новый год, также известный как «Праздник весны», считается одним из самых главных и продолжительных событий в Китае и других странах Восточной Азии. Праздник приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Это событие отмечают и в России. Жители и гости Тувы 10 феврали встретили первый день Нового года по лунному календарю. Глава республики Владислав Ховалыг напомнил, что регион славится своей культурой и красотой обычаев.

Отметить мероприятие пригласили и жителей столицы. В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Заммэра города Наталья Сергунина отметила, что торжество станет историческим событием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Китаем.

К фестивалю на Тверской улице и Новом Арбате здания преобразили тематической подсветкой. На Тверском бульваре появился тоннель в стиле китайского Нового года, а Камергерский переулок украсили светящиеся арки и сотни китайских фонариков.

Всего в честь китайского Нового года столицу украсили более чем 70 декоративными конструкциями, в том числе декором в виде сакуры и драконов. Иллюминация будет радовать горожан и гостей столицы еще около месяца.

По случаю праздника жителям столицы показали яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы и спектакли. Также для москвичей организовали кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой и экскурсии.

Городской округ Химки тоже встретил восточный Новый год. На праздничном мероприятии в торговом центре «Мега Химки» побывали более шести тысяч жителей и гостей. Все они погрузились в традиции и обычаи стран Востока на фестивале азиатской культуры.

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Сервис «VK Видео» впервые провел прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. В прямом эфире зрители увидели главное мероприятие Медиакорпорации КНР, выходящее с 1983 года.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов, а его деятельность признали в России запрещенной

** ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace. Минюст внес в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.