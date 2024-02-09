Важное 09 февраля 2024, 12:29 Песков раскрыл детали подготовки интервью Путина Карлсону Песков: Карлсон заранее не согласовывал с Кремлем вопросы к интервью с Путиным РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон не согласовывал заранее вопросы для интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — процитировало его РИА «Новости».

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На вопрос о том, каковы впечатления Путина, Песков иронично ответил: глава государства «думает, что это американский журналист, который взял у него интервью».

По мнению официального представителя Кремля, западные СМИ будут внимательно изучать и анализировать интервью — «никакой истерики и паники» по поводу него не наблюдается.

На вопрос о том, поступала ли какая-то реакция со стороны администраций западных стран по дипломатическим каналам, Дмитрий Песков ответил отрицательно и добавил, что интервью «не подразумевает какой-то реакции» по ним, официальных контактов не было.

Полное видео беседы Такера Карлсона с Владимиром Путиным есть на Rutube канала «360».