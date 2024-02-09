09 февраля 2024, 07:46
Полный текст интервью Карлсона с Путиным появился на сайте Кремля
На сайте Кремля выложили интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Полный текст появился на портале в 07:00.
Помимо текстовой трансляции, доступны видео и аудио, а также фото к материалу.
Реклама
В интервью поднимались самые разные темы — от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска. Трансляцию беседы в соцсети Х посмотрели свыше 40 миллионов пользователей, на YouTube — еще более 530 тысяч. Отметку «Нравится» поставили более 400 тысяч человек, репост сделали 130 тысяч.
Делясь впечатлениями от интервью, Такер Карлсон выразил мнение о том, что отвержение России Западом якобы «глубоко ранит» Путина, а также добавил, что нужно быть безумным, чтобы верить, что Россия уступит Крым. Карлсон также удивился словам президента РФ о том, что страна готова к мирному урегулированию украинского конфликта, однако признал, что Владимир Путин не стал бы говорить этого, не думая так.
Кремль
Россия
Интервью
Владимир Путин
Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Реклама
Реклама