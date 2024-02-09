Власть 09 февраля 2024, 07:46 Полный текст интервью Карлсона с Путиным появился на сайте Кремля Пресс-служба Кремля

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На сайте Кремля выложили интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Полный текст появился на портале в 07:00.

Помимо текстовой трансляции, доступны видео и аудио, а также фото к материалу.

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В интервью поднимались самые разные темы — от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска. Трансляцию беседы в соцсети Х посмотрели свыше 40 миллионов пользователей, на YouTube — еще более 530 тысяч. Отметку «Нравится» поставили более 400 тысяч человек, репост сделали 130 тысяч.

Делясь впечатлениями от интервью, Такер Карлсон выразил мнение о том, что отвержение России Западом якобы «глубоко ранит» Путина, а также добавил, что нужно быть безумным, чтобы верить, что Россия уступит Крым. Карлсон также удивился словам президента РФ о том, что страна готова к мирному урегулированию украинского конфликта, однако признал, что Владимир Путин не стал бы говорить этого, не думая так.