Мир 09 февраля 2024, 04:06 Остановить невозможно. Путин оценил деятельность Илона Маска Путин: новаторство Маска невозможно остановить, с ним нужно договариваться РИА «Новости»

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Американского инженера и предпринимателя Илона Маска невозможно остановить в его развитии искусственного интеллекта и инновационных технологий, с ним нужно договариваться. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил российский президент Владимир Путин.

Маска он охарактеризовал как умного человека.

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«Все говорят про то, что он уже вживил чип в мозг человека. Думаю, что Маска сейчас остановить невозможно, он продолжит делать то, что считает нужным. Нужно искать способы с ним договариваться, пытаться убедить его», — сказал Путин.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что первый подопытный уже получил имплант компании Neuralink, его самочувствие хорошее. Бизнесмен подчеркнул, что результаты работы устройства демонстрируют многообещающие результаты.

Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта и исследования в генетике таят в себе очень много угроз для мира.