Выборы 09 февраля 2024, 15:03 ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России РИА «Новости»

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Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Его продемонстрировала пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные кандидаты обозначаются в бюллетене в алфавитном порядке. Помимо имени, фамилии и отчества, в нем будут краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, кто выдвинул его на выборы, название политической партии (если кандидат подавался от нее) и его статус в ней. Всем кандидатам отвели одинаковые по площади части бюллетеня, которые разделили прямой черной линией.

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Избирательным комиссиям предстоит напечатать свыше 113 миллионов бюллетеней, уточнили в ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Борису Надеждину, Сергею Малинковичу и Раде Русских. В итоге в бюллетене будут всего четыре кандидата. Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Надеждин заявил о намерении обжаловать отказ в Верховном суде. Между тем, по данным ЦИК, суммарное количество недействительных и недостоверных подписей в его поддержку достигло пяти процентов.