Мир 07 февраля 2024, 13:50 Биолог Шулежко: косатки с детенышами, запертые льдом у берегов Японии, могут задохнуться

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Стаю косаток с детенышами дрейфующим льдом отрезало от моря в проливе Немуро. В таких условиях млекопитающие могут задохнуться, сообщила кандидат биологических наук Татьяна Шулежко в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, косатки не могут длительное время находиться под водой. В природе они выныривают каждые несколько минут для выдоха. В сложившейся ситуации животные должны раздвигать льдины для того, чтобы продолжать дышать.

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Шулежко отметила, что в таком положении косатки смогут продержаться не более нескольких дней. Помочь им сможет любое судно достаточного ледового класса.