Мир 09 февраля 2024, 17:31 (обновлено: 09 февраля 2024, 18:33) Генерал 200. Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском Военный эксперт Баранец: новый главком Сырский такой же мясник, как и Залужный Александр Сырский, октябрь 2023 год. Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Global Look Press

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Новый украинский главком, 58-летний Александр Сырский, — кадровый и образованный военный. Он пользуется большой нелюбовью в ВСУ, однако не из-за русского происхождения: ему не могут простить провальных операций, равнодушного отношения к солдатам и заискивания перед начальством. Главное о том, кто пришел на смену Валерию Залужному, — в материале «360».

Кто такой Александр Сырский: краткая биография

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области (Россия). После школы решил идти по стопам отца и тоже стать кадровым военным.

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Поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое блестяще окончил. В 1986 году отправился командовать мотострелковым взводом в Полтавскую область (Украина).

Благодаря службе в Советской армии Сырский хорошо знаком с 152-миллиметировыми самоходными гаубицами 2С5 «Гиацинт-С» и 203-миллиметровыми «Пионами», а также с РСЗО БМ-27 «Ураган». Также нынешний главком ВСУ успел послужить в Афганистане, Таджикистане и Чехии.

Volodymyr Tarasov via www.imago / Global Look Press

После развала СССР военный предпочел остаться на Украине. Там в 1996 году он с отличием отучился в Академии ВСУ, а позже, в 2005-м, с золотой медалью окончил Национальную академию обороны.

Нередко и с удовольствием общался с коллегами из армии России, благо русский язык для военного родной.

Семья Александра Сырского

Сын нового главкома ВСУ продолжать армейскую традицию не стал. Его бабушка со стороны матери, как выяснил RT, уехала с Украины в Австралию и приняла внука у себя.

Там Сырский-младший окончил сиднейский вуз и остался на ПМЖ. Судя по фотографиям во «ВКонтакте», он завсегдатай вечеринок в ночных клубах.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский на Форуме национальной безопасности в Киеве, май 2021 года. Фото: Владимир Тарасов / Global Look Press

Родной брат и родители Сырского до сих пор живут во Владимире. Мать поет в хоре, ежегодно участвует в маршах «Бессмертного полка» — ее отец воевал с фашистами и в 1941 году погиб под Ленинградом.

Украинский военачальник не общается со своей русской родней уже многие годы и старается вообще не упоминать о них.

Дебальцевский котел, или почему Сырский — Генерал 200

Говорят, любой генерал мечтает о своей, пусть даже небольшой, войне. В 2014 году после того самого Евромайдана Сырского назначили начальником штаба и первым заместителем руководителя по АТО — так называемой украинской антитеррористической операции, призванной усмирить непокорный Донбасс.

Там-то военный и получил прозвище Генерал 200 — по аналогии с условным кодом, обозначающим погибшего солдата.

Именно Сырского обвиняли в ужасных потерях, которые понесла украинская армия в дебальцевском котле в начале 2015 года. Если бы командующий вовремя дал приказ отступать, сохранил бы тысячи жизней своих солдат.

Так появилось еще одно прозвище — Котловой Генерал. Однако неудачи на фронтах отечества никак не повлияли на карьеру Сырского — говорят, военный был опытным «царедворцем» и умел понравиться руководству.

За Дебальцево он получил орден Богдана Хмельницкого III степени и звание генерал-лейтенанта.

Позже, в августе 2019 года, Сырского отправили командовать сухопутными войсками ВСУ, а через год дали звание генерал-полковника. Кстати, он последний действующий украинский военный в этом чине: с 1 октября 2020 года в армии Украины его больше не присуждают.

Нынешний главком ВСУ Александр Сырский и его предшественник Валерий Залужный под Киевом, 2022 год. / Викимедиа

Сырский на СВО

После начала специальной военной операции России Сырский командовал обороной Киева. Военные окружили город двумя кольцами, укрепленными ПВО и артиллерией.

Хотя особо биться не пришлось, президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022-го наградил деятельного вояку орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий сухопутными войсками Александр Сырский в командном пункте Купянска, ноябрь 2023 года. Фото: Pool /Ukrainian Presidential / Global Look Press

Почему Сырского называют Мясником

Следующая награда последовала уже через месяц: Сырский был удостоен звания Героя Украины. А от военных он довольно скоро получил новое прозвище — Мясник. Это была «награда» за страшные и абсолютно ненужные потери украинской армии под Артемовском (Бахмутом).

Даже иностранная пресса отметила, что нынешний главком ВСУ не ценит солдат и может беззастенчиво рисковать их жизнями. Зато любит детальное планирование и элементы внезапности, а после поездки в Брюссель в 2013 году освоил еще принципы децентрализованного командования, сообщило издание The Economist.

Что изменит Сырский на месте Залужного

Полковник в отставке, журналист и писатель Виктор Баранец напомнил «360», что Сырский давал военную присягу в Советском Союзе. Военный не выдержал искушения и перешел на сторону Украины, когда там посулили хорошую должность и звание. Тем не менее дураком нового главкома ВСУ назвать нельзя.

Сегодня Сырский — один из наиболее опытных офицеров украинской армии. Но солдаты и офицеры ВСУ не уважают его так, как Валерия Залужного, — об этом говорят и военнопленные, и сами украинские политики. Сырского называют Мясником, хотя его предшественник тоже устраивал «мясные штурмы». Виктор Баранец

Военный эксперт отметил, что вслед за Залужным могут отправить в отставку начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Но ни эта кадровая перестановка, ни назначение Сырского не приведет к каким-то радикальным переменам.

«Что-то изменить могут только внешние факторы — повальная мобилизация украинцев, новые западные поставки оружия. Сырский же не самостоятельная фигура. Его Верховный главнокомандующий не Владимир Зеленский, а президент США Джо Байден», — подчеркнул Баранец.

Сырский вернет «мясные штурмы» в ВСУ

Сами украинские военные уверены, что приход Сырского лишь усугубит ситуацию на фронте. Не исключено, что через пару месяцев новый главком попытается устроить несколько штурмов, чтобы отвоевать у россиян хоть какие-нибудь позиции, привел The Washington Post мнение офицера армии Украины.

Дело в том, что Сырскому позарез нужна победа, а лучше несколько, ведь этого постоянно требует Зеленский. Но едва ли эти атаки дадут хорошие результаты. Также не исключено, что украинская армия будет стараться удерживать даже те клочки земли, от которых выгоднее отказаться.

Перемежая свои заключения отборными ругательствами, другой офицер ВСУ в беседе с американскими журналистами отметил, что Сырский при принятии военных решений будет оглядываться на политиков. В военном деле это практически равносильно провалу. А главное, это гарантированная гибель для тысяч украинцев.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин у себя в Telegram-канале рассказал, что, по данным его источников, Сырский готовит «деблокаду» Авдеевки. Скоро туда начнут сгонять все силы, оголяя фронт на других участках. Солдат ВСУ снова будут отправлять в «мясные штурмы», лишь бы продемонстрировать Западу активность.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в Изюме, сентябрь 2022 года. Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Global Look Press

Кстати, некоторые шутники из числа сотрудников СМИ уверяют, что Сырского назначили на должность главкома исключительно из-за роста: он намного ниже, чем двухметровый Залужный.

Так что президент Украины будет не столь комично смотреться на фоне военного.