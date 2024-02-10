Мир 10 февраля 2024, 11:00 Шольц высмеял интервью Путина Карлсону Канцлер ФРГ Шольц назвал смехотворным интервью Путина Карлсону Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал «смехотворным» и «лживым» интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этого [конфликта]», — заявил Шольц.

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Аналогичную позицию он высказал в соцсети Х. Однако пользователи не поддержали канцлера, призвали прекратить быть марионеткой Соединенных Штатов и не позорить свою страну, а вместо этого прислушаться к Путину.

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х только за сутки посмотрели более 150 миллионов раз, около 269 тысяч человек сделали репост. При этом Белый дом, Госдепартамент и СМИ призвали американцев не смотреть это видео. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эта реакция «изобличает лживость их подходов» и перечеркивает их попытки «наделить себя функцией морального мерила».