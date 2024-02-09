Эксклюзив 09 февраля 2024, 17:46 Замена в команде жовто-блакытных. Залужный поплатился за популярность Писатель Беседин: Валерий Залужный стал жертвой собственной популярности Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Произошло то, что давно анонсировали: Валерий Залужный, которому еще недавно пели оды украинцы, 8 февраля ушел с поста главкома ВСУ. Причем «ушли» его в лучших традициях — с почестями, которые по факту никому не нужны. Что изменит назначение Александра Сырского и как должна реагировать Россия, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Владимир Зеленский наградил Залужного званием героя Украины. Следом дадут должность какого-нибудь посла.

При этом, что важно, Залужного не отправили в отставку. Речь идет о его замене: теперь главкомом ВСУ стал Александр Сырский. Честно скажу, я не большой знаток военного дела, но, как по мне, нам, России, это скорее в плюс, нежели в минус.

Сырский, как говорят источники и адекватные эксперты, отличается характерными промахами. Еще он отличается тем, что не жалеет людей, бросая их в мясорубку войны.

Александр Сырский и Владимир Зеленский / IMAGO / Pool / Ukrainian Presidenti / Global Look Press

Залужный стал жертвой собственной популярности. Он довольно-таки успешно организовал украинскую оборону. Это произошло тогда, когда Зеленский находился в неадекватном состоянии.

Но со временем украинская власть решила сделать громкие заявления: например, о возвращении границ 1991 года. Ясно, что такого произойти не могло — виновным же назначили Залужного. Плохой главком — не так гнал вперед на убой украинцев.

Кто такой Сырский? Во-первых, это советский русский. Родился во Владимирской области, окончил командное училище в Москве. Затем произошло самоубийство СССР — и разделение народа и страны по-живому.

Сырский оказался на украинской стороне. Что характерно, после госпереворота он отвечал за сотрудничество с НАТО.

Сырский, в отличие от Залужного, — продукт советской военной школы.

Многие западные СМИ отнеслись к назначению Сырского на должность главкома ВСУ, мягко скажем, настороженно. В частности, как я уже говорил, отметили то, что Сырский не щадит людей, «слепо подчиняясь Зеленскому».

Очевидно, что у последнего нет никакого военного опыта. К тому же могут быть расхождения с другими украинскими командирами, которые дали Сырскому прозвища Генерал 200 и Мясник.

Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Одно можно сказать точно: желающих отправиться в ряды ВСУ уже нет, вообще нет. А вот как сыграет назначение Сырского — сказать трудно.

С одной стороны, он, безусловно, куда менее профессионален, чем Залужный. С другой, в украинской власти не будет расхождений друг с другом.

В любом случае нам необходимо бить во внутренние украинские противоречия, которые, несомненно, нарастают. Бить и так побеждать.