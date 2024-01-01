Выборы 01 января 2024, 13:15 Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России РИА «Новости»

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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба политической партии в Telegram-канале.

«ЦИК России 1 января принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», — заявили в пресс-службе.

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Заместитель председателя комиссии Николай Булаев отмечал, что всего о своем желании участвовать в выборах президента заявляли 33 человека.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца, писал RT.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система в России является одной из самых совершенных в мире.