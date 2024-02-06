Мир 06 февраля 2024, 17:00 Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане Shot: стая косаток борется за жизнь в ледовом плену в Японии

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Стая косаток борется за жизнь в Японии. Млекопитающих зажало льдинами в Тихом океане в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ледяном плену почти не осталось места для кислорода. Японские спасатели не могут добраться до китообразных и просят Россию о помощи.

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«Косатки сейчас отчаянно борются за жизнь. По словам очевидцев, в группе есть как минимум один детеныш, который уже на грани гибели и совсем выбился из сил», — написали авторы материала.

Спасти косаток может ветер, но по прогнозу он ожидается не раньше, чем через два дня. Отогнать льдины можно с помощью судна усиленного ледового класса или ледокола.

Сахалинские активисты «Друзья Океана» готовят обращение в МИД РФ для проведения спасательной операции совместно с Японией. Для этого необходимо как можно больше заявлений от людей в Росприроднадзор, сообщили зоозащитники astv.ru.

В сентября 2023 года очевидцы в Авачинской бухте стали свидетелями и участниками спасения нерпы от охотившихся на нее косаток. Животное смогло залезть на яхту.