Мир 08 февраля 2024, 16:38 «Захватывающая вещь». Сийярто — про интервью Карлсона с Путиным Сийярто предложил дождаться эффекта после публикации интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет захватывающим, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости». Политик призвал дождаться эффекта после его публикации.

«Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно», — сказал он.

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Сийярто отметил — любопытно узнать, что рассказал российский лидер. Венгерский министр иностранных дел предложил понаблюдать за эффектом после выхода материла.

Весь мир затаив дыхание ждет интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным. Его должны опубликовать в ночь на 9 февраля. Доктор политических наук Владимир Волох уверен, что материал «взорвет весь мир». Сам визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России.