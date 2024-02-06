Мир 06 февраля 2024, 23:12 Конкуренты, поедающие треску. Почему японцы не спешат спасать застрявших во льду косаток Биолог Кубарев: косатки попали в ловушку в Японии в попытках найти пропитание Jeanne Cato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Стая косаток угодила в ледяную ловушку в территориальных водах Японии в Тихом океане. Местные спасатели не могут помочь животным, а у российских моряков нет полномочий проводить спасательную операцию в японских водах. Что известно о случившемся и какая судьба ждет китообразных — в материале «360».

Косатки у побережья Хоккайдо: что известно

Млекопитающие оказались в ледяном плену у побережья северного города Раусу на острове Хоккайдо, сообщил японский телеканал NHK. Косатки попали в ловушку на расстоянии около одного километра от берега. Но из-за дрейфующих льдин люди не могут приблизиться к обитателям океана.

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По данным СМИ, помимо взрослых особей в беде оказались детеныши косатки. Их точное количество пока не установили. Один из детенышей находится на грани гибели — он совсем выбился из сил, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Японское издание Yomiuri обнародовало душераздирающие кадры, снятые жителями Раусу. Журналисты уточнили, что косатки застряли в проливе Немуро, который отделяет Хоккайдо от российского Кунашира. Японцы призвали вызволить животных, но спасатели не могут к ним подобраться.

Единственная надежда — сильный ветер, который поможет разогнать лед. Но это произойдет не раньше 8 февраля. В борьбе за выживание сейчас находятся по меньшей мере 12 косаток.

Steven J. Kazlowski/Danita Delimont/Global Look Press

Почему спасатели не могут вызволить косаток

Японцы не могут решить проблему из-за отсутствия подходящих кораблей. При этом россияне спасли бы косаток в течение ближайших часов, так как расстояние от России до места бедствия не превышает 20 километров. Животных удалось бы вызволить, прорубив колею во льду.

Но на пути встает старая добрая бюрократия: у моряков из РФ есть ледоколы, но нет полномочий что-то делать в водах Японии. Российские спасатели не смогут отправиться к млекопитающим, пока Япония официально не запросит о помощи. Власти вряд ли станут это делать с учетом политической обстановки.

Российские активисты забили тревогу из-за критической ситуации с косатками. Общественный экологический проект «Чистая Арктика» обратился к японским властям и запустил в социальных сетях хештег #saveorca. Зоозащитники призвали Японию допустить россиян в пролив Немуро, чтобы спасти животных.

Danita Delimont/Global Look Press

Волонтеры подчеркнули, что власти Японии не предпринимают никаких усилий для вызволения косаток из ледяного плена. Тем временем животные могут погибнуть от нехватки кислорода и жажды.

Сахалинские активисты «Друзья Океана» готовят обращение в МИД, чтобы Россия провела совместную спасательную операцию с Японией. Для вызволения косаток необходимо как можно больше заявлений в Росприроднадзор, подчеркнули зоозащитники.

По мнению специалистов, спасти косаток может ледокол или судно усиленного ледового класса, которое сможет сделать проход во льдах и вывести животных на открытую воду. Активисты

Что сказали в российском МИД

По поводу случившегося высказалась официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она заверила, что у Японии есть суда минимального ледового класса, которые прикрыли бы косаток от ветра и создали полынью для укрытия животных.

«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы*, „Гринписа“** и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — задалась вопросом дипломат.

Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

Каковы шансы на проведение совместной операции по спасению косаток

Проведение совместных российско-японских мероприятий крайне затруднительно на фоне сложившейся геополитической ситуации. Особенно это касается оперативного решения проблем, рассказал «360» старший научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН, японист Олег Казаков.

«Если сейчас в российско-японских отношениях фактически полностью исчезли политические контакты между лидерами стран, разрушаются торгово-экономические связи, гуманитарные связи находятся в достаточно сложном положении из-за общей ситуации, то, конечно, подобные вещи, как решение проблем экологического или иного характера, они, конечно, затруднительны, и это вызывает большое сожаление», — подчеркнул специалист.

С одной стороны — у России и Японии много общих интересов и возможностей взаимовыгодного сотрудничества. С другой — непримиримое отношение Японии к спецоперации и ответная реакция российской стороны.

Подобная ситуация вредит обеим сторонам в той или иной степени, и ожидать в ближайшее время улучшения, к сожалению, пока не приходится. Олег Казаков японист

Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Почему косатки оказались в ледяной ловушке

По данным Международной китобойной комиссии, всего в мире обитают около 50 тысяч косаток, вокруг побережья Японии и в Тихом океане — около двух тысяч особей, рассказал «360» старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Кубарев.

«Косатки попали в ловушку из-за льда на мелководье, видимо, пытались там питаться. Лед неудачно сковал выходы в открытый океан. Японцы не хотят в это вмешиваться — видимо, видят в косатках конкурентов, которые поедают треску в достаточно большом количестве», — подчеркнул эксперт.

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На поведение китообразных частично мог повлиять сброс радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима». Также речь может идти о неудачном стечении обстоятельств.

«Естественно, на поведение морских животных и, в частности, косаток, могут влиять смена морских течений и так называемые плавучие острова из пластика, которые также принимают участие в изменении общемирового океанического движения», — подытожил Кубарев.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти косаток, которые оказались в ледяной ловушке. Депутат напомнил о российских судах в заливе Анива, способных справиться с задачей по вызволению животных. Однако парламентарий также подчеркнул, что операцию необходимо согласовать с Японией.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов, а его деятельность признали в России запрещенной

** ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace. Минюст внес в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.