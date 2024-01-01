01 января 2024, 14:03
Даванков подал документы для регистрации в кандидаты на пост президента России
Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы в ЦИК для регистрации на выборах
Выдвинутый парламентской партией «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».
Заявку на выдвижение Даванков подал в ЦИК 25 декабря, спустя три дня комиссия одобрила документы и утвердила уполномоченных представителей от партии «Новые люди» на выборах по финансовым вопросам, а также разрешила открыть специальный счет для сбора средств в избирательный фонд.
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Для завершения регистрации Даванкову как представителю парламентской партии не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку.
Вице-спикер Госдумы пояснил, что решил подать документы на регистрацию как можно раньше, потому что в планах у него несколько поездок по России и посетить ЦИК он не сможет.
«Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок. Мы начнем с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города», — заявил Даванков.Партия «Новые люди», а также объединившаяся с ней Партия роста выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России на прошедшем в конце декабря съезде. Вице-спикер Госдумы стал единственным кандидатом от нового партийного объединения.
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