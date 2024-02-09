Общество 09 февраля 2024, 19:28 «Потрясающе». Американский сенатор высоко оценил интервью Путина Карлсону Сенатор Вэнс назвал интервью Путина Карлсону потрясающим РИА «Новости»

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Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс похвалил интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Парламентарий поделился впечатлениями в социальной сети Х.

Политик не только прокомментировал беседу, но и прикрепил к своему посту ссылку на интервью.

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«Только что посмотрел это. Потрясающе», — написал Дэвид Вэнс.

Интервью российского лидера американскому журналисту появилось на сайте Карлсона ночью 9 февраля. Позже пресс-служба Кремля обнародовала полный текст беседы на русском языке.

Во время интервью Путин и Карлсон затронули важные темы — от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Американские журналисты признали, что беседой руководил президент. Он чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном.

Аргентинский политолог Алехандро Пачилья поделился мнением, что Путин в ходе интервью показал всему миру другую точку зрения на украинский кризис. Эксперт надеется, что жители США, Канады и Европы услышат беседу без цензуры.