09 февраля 2024, 19:28
«Потрясающе». Американский сенатор высоко оценил интервью Путина Карлсону
Сенатор Вэнс назвал интервью Путина Карлсону потрясающим
Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс похвалил интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Парламентарий поделился впечатлениями в социальной сети Х.
Политик не только прокомментировал беседу, но и прикрепил к своему посту ссылку на интервью.
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«Только что посмотрел это. Потрясающе», — написал Дэвид Вэнс.
Интервью российского лидера американскому журналисту появилось на сайте Карлсона ночью 9 февраля. Позже пресс-служба Кремля обнародовала полный текст беседы на русском языке.
Во время интервью Путин и Карлсон затронули важные темы — от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Американские журналисты признали, что беседой руководил президент. Он чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном.
Аргентинский политолог Алехандро Пачилья поделился мнением, что Путин в ходе интервью показал всему миру другую точку зрения на украинский кризис. Эксперт надеется, что жители США, Канады и Европы услышат беседу без цензуры.
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Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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