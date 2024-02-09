Мир 09 февраля 2024, 03:24 Путин указал на осознание Западом невозможности стратегического поражения России Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные государства уже начали понимать, что стратегическое поражение России является невозможным. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обратил внимание президент Владимир Путин.

По его словам, Западу в нынешних условиях следует подумать о своих дальнейших действиях.

Реклама

«До сих пор кричали и шумели, что им нужно достичь стратегического поражения нашей страны на поле боя. Наверное, приходит осознание, что сделать это непросто, если вообще возможно. По моему личному мнению, по определению это невозможно», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что это осознание начало приходить к тем, кто в настоящее время контролирует власть на Западе.

«Но если это так, то подумайте, что дальше делать. Мы со своей стороны к этому диалогу готовы», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что целью России является прекращение войны, которую Украина развязала еще в 2014 году. Он также подчеркивал, что воссоединение русского народа является неминуемым.