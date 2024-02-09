Мир 09 февраля 2024, 03:25 Фото Сырского с празднования дня России в 2013 году появилось в Сети Журналист RT Придыбайло показал фото Сырского с празднования Дня РФ в 2013 году Freepik

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Журналист RT Константин Придыбайло показал архивные фото нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского с мероприятия, приуроченного ко Дню России в 2013 году. Снимки публицист опубликовал в своем Telegram-канале.

На фото Сырский позировал в форме. Лица других людей рядом с мужчиной скрыли, на одной из фотографий виден торт с флагами России и Украины.

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«Тогда он был в звании генерал-майора, командовал 72 ОМБр. Его бригада через полгода после отмечания Дня России, в марте 2014-го года, зашла в Мариуполь, была в аэропорту Донецка, попала в Изваринский котел», — написал журналист.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин еще не говорил с новым главкомом ВСУ. При этом он отметил, что кадровые перестановки в украинской армии не повлияют на решение Штатов касаемо военной поддержки Украины.