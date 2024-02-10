10 февраля 2024, 21:45
Более шести тысяч человек отпраздновали восточный Новый год в Химках
Городской округ Химки встретил восточный Новый год. Более шести тысяч жителей и гостей побывали на праздничном мероприятии в торговом центре Мега Химки. На фестивале азиатской культуры гости погрузились в традиции и обычаи стран Востока.
Открыли праздник ярким шоу драконов, после чего гости мероприятия отправились исследовать «Вкусный бульвар». Участники праздника попробовали свои силы в игре «Just Dance», а также освоили новые навыки на мастер-классах и насладились продукцией местных производителей на продуктовом маркете.
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Одним из самых ожидаемых событий фестиваля стал конкурс K-Pop танцев «CoverLand». Его организовала профессиональная команда любителей корейской поп-культуры. Корейские барабанщики исполнили самульнори со «львом», а вокальное трио «Hell Jays» спели песни из аниме, видеоигр.
Мероприятие также порадовало гостей мастер-классами по каллиграфии, росписи китайских фонариков, оригами и другим видам творчества.
Особое внимание уделили гостям с четвероногими друзьями. Для них провели лекции о восточных породах собак и организовали розыгрыш призов.
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