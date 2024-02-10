Эксклюзив 10 февраля 2024, 20:08 Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год Празднование китайского Нового года в Москве попало на видео

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В России широко отмечают китайский Новый год. В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Как отмечают яркий праздник — в материале «360».

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года — Дракон — разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

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Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой — все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», — передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год — один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.