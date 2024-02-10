Москва 10 февраля 2024, 18:44 Световые конструкции будут радовать москвичей до весны Бирюков: в Москве до весны не будут убирать световые конструкции РИА «Новости»

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Световые конструкции, появившиеся в осенне-зимний период, будут украшать Москву еще около месяца. В честь китайского Нового года в мегаполисе появились десятки дополнительных декоративных конструкций, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В середине января убрали более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более четырех тысяч», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он отметил, что праздничная подсветка — часть осенне-зимней иллюминации — дает дополнительное освещение и поднимает настроение прохожим.

Заммэра добавил, что в честь китайского Нового года столицу украсили более чем 70 декоративными конструкциями. В Камергерском переулке на «звездном небе» появились красные китайские фонарики, а опоры освещения оснастили световыми консолями с надписями «С Новым годом». Там же изменили оформление световых арок на декор в виде сакуры и дракона.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Для москвичей и гостей столицы подготовили больше 300 различных мероприятий с мастер-классами, экскурсиями и кулинарными шоу к китайскому Новому году.