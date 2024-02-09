09 февраля 2024, 13:45
Залужному в день увольнения присвоили звание Героя Украины
Президент Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины
Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному сразу после отставки присвоили звание Героя Украины. Указ опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.
«Постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Залужному Валерию Федоровичу», — объявил глава государства.
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Власти наградили генерала за выдающиеся личные заслуги в защите суверенитета Украины и самоотверженное служение народу. Владимир Зеленский поставил подпись 8 февраля, как и в указе об отставке. Оба документа опубликовали на следующий день.
Другими указами президент снял Александра Сырского с должности командующего Сухопутными войсками и назначил новым главкомом ВСУ, а также присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову — одному из претендентов на пост Валерия Залужного. СМИ сообщали, что он отказался от назначения.
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