Спецоперация 10 февраля 2024, 08:54 «Ничего не меняет». Смену главкома ВСУ сравнили с перестановкой мебели Константинов: смена главкома ВСУ ничего не изменит Официальный сайт президента Украины

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Смена главнокомандующего ВСУ ничего принципиально не изменит. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет, точнее, свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель», — заметил он.

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Константинов напомнил, что Гитлер тоже после каждого провала на поле боя менял главкомов. Таким образом, замена Валерия Залужного Александром Сырским — фактически признание провала контрнаступления ВСУ, который приближает «конец проекта „Украина“», считает глава парламента Крыма. При этом он призвал «не недооценивать врага», поскольку тот действительно настроен сражаться до последнего украинца.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предположил, что одной из главных причин увольнения Залужного стала его растущая популярность на Украине. Второй причиной депутат назвал провал контрнаступления.