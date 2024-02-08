Важное 08 февраля 2024, 19:19 Залужного уволили с поста главкома ВСУ Депутат Гончаренко: Залужного уволили с должности главкома ВСУ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», — сообщил он.

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Министр обороны Рустем Умеров также сообщил, что 8 февраля решили сменить руководство ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прямо не написал на отстранение главкома, но намекнул на это.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — писал он.

Залужный также опубликовал сообщение о встрече с президентом. Он дал понять, что командование ВСУ меняется.

Об увольнении Залужного говорили давно. Служба безопасности Украины даже подготовилась к вероятным беспорядкам из-за отставки главкома. Из-за разногласий Залужного и Зеленского Украина столкнулась с острым политическим кризисом.