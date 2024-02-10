Мир 10 февраля 2024, 07:24 Депутат Госдумы раскрыл причины отставки Залужного Депутат Затулин: Залужного уволили из-за его популярности на Украине Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress

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Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного произошло по двум причинам, главной из которых является его растущая популярность среди украинцев. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не может простить Залужному его растущие рейтинги и популярность.

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«Первая [причина] — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности», — указал Затулин.

Еще одной причиной для отставки главкома ВСУ стало изменение характера боевых действий, добавил депутат. Он напомнил, что Залужный отвечал за контрнаступление, которое оказалось безрезультатным. Затулин предположил, что большинство украинцев понимает, что действия ВСУ не могли привести к успеху.

«Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае, нужно было найти козла отпущения», — заключил парламентарий.

Ранее Залужного отправили в отставку. Пост главкома ВСУ занял генерал-полковник Александр Сырский. Украинские военные прозвали его мясником.