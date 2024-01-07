Выборы 07 января 2024, 17:30 «Антиаллергенный» Харитонов вместо раскрученного Зюганова. Что известно о кандидате в президенты от КПРФ Политолог Подлесный: Харитонов — спойлер на предстоящих президентских выборах РИА «Новости»

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От партии КПРФ на президентские выборы пойдет депутат Госдумы Николай Харитонов. Для него это не первая предвыборная гонка: в 2004 году парламентарий уже баллотировался в лидеры страны и занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину. Какие у него шансы спустя 20 лет и что о выдвижении Харитонова говорил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов — в материале «360».

Съезд КПРФ состоялся в конце декабря 2023 года. В ходе тайного голосования за выдвижение кандидатом в президенты Николая Харитонова проголосовала большая часть парламентариев.

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Харитонов — депутат Госдумы. В палате парламента он возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Политик уже участвовал в президентских выборах в 2004 году и занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. В этот раз, выяснил News.ru, он тоже рассчитывает не меньше чем на второе место в ходе выборов.

Краткая биография депутата Госдумы Николая Харитонова

Николай Харитонов родился 30 октября 1948 года в Резино Усть-Тарского района Новосибирской области в многодетной семье. Из-за того, что родителям приходилось часто переезжать, не раз менял школы. Новичков не очень любили, поэтому будущему политику неоднократно доставалось, выяснил сайт 24СМИ.

Чтобы давать отпор обидчикам, Харитонов увлекся боксом. Кроме того, он занимался лыжным спортом и даже выступал за студенческую сборную на региональных соревнованиях.

После окончания Новосибирского сельскохозяйственного института занял должность управляющего отделением совхоза «Большевик» Мошковского района Новосибирской области, а спустя несколько лет работы там стал директором предприятия.

В 1990 году Харитонов избирался народным депутатом РСФСР и присоединился к фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году политик ее покинул, отметив, что АПР стала политическим союзником Кремля и «Единой России».

РИА «Новости»

После этого Харитонов вступил в КПРФ, сообщила Lenta.ru. Когда фракция победила на выборах, политик в очередной раз стал депутатом ГД. В 2011 году занял должность председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

У Харитонова четыре дочери. Во время третьей беременности супруги он несколько раз уточнял пол будущего ребенка — очень надеялся на сына. Тем не менее наследник у Харинова все же есть. Своим преемником кандидат в президенты считает внука.

Что о Харитонове говорил Геннадий Зюганов

До оглашения решения съезда КПРФ о выдвижении кандидата многие думали, что в предвыборную гонку вновь вступит глава партии Геннадий Зюганов. Он баллотировался в лидеры страны пять раз. Однако Зюганов сам предложил выдвинуть Николая Харитонова.

«Я возглавляю штаб [предвыборный], научный совет, провел обсуждения в Академии наук. Я у истоков предвыборной программы, буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию», — заявил лидер КПРФ.

РИА «Новости»

В беседе с сайтом kp.ru Зюганов называл Харитонова авторитетной кандидатурой на пост президента, уникальным руководителем и человеком с большим опытом. По его словам, на Харитонова «ни у кого нет аллергии».

«Харитонов — единственный в Думе депутат, который избирался еще в советское время в органы власти. И в нижней палате он — все восемь созывов, из них шесть — по одномандатным округам, 10 лет в Краснодарском крае избирался», — добавил Зюганов.

Миссия КПРФ на выборах президента в 2024 году

КПРФ и никакая другая партия не имеют кандидатов, способных составить реальную конкуренцию Владимиру Путину, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. В разговоре с «360» он заметил, что у выдвиженцев совсем другие задачи в этом году, среди них — показать электорату, что они еще в деле, и не осложнять основному кандидату ход избирательной кампании.

Изначально у Коммунистической партии было несколько кандидатов на выборы, пояснил эксперт. Это «раскрученный» Геннадий Зюганов и менее известный, но амбициозный преемник главы КПРФ — Юрий Афонин. Оба могли бы составить Путину конкуренцию.

РИА «Новости»

«У коммунистов есть то, чего нет больше ни у кого — идеология, причем идеология левая, коммунистическая, и есть так называемый социалистический период развития нашей страны, о котором сейчас многие слагают легенды. Вокруг этой идеи могло объединиться достаточно большое количество избирателей, что осложнило бы для Владимира Путина избирательную кампанию. Конечно, это было бы не критично, но симптоматично», — пояснил Подлесный.

Так как Афонина восприняли бы на выборах преемником Зюганова, чего лидер КПРФ не хотел, выбрали Харитонова. По словам собеседника «360», он идеально подходит под нынешние задачи президентской кампании.

Идеальный спойлер

Харитонов — «пожизненный» депутат и тоже довольно известная личность, заметил Подлесный. Он напомнил, что политик постоянно переизбирался в Госдуму и всегда был в центре внимания в своей партии.

«Говорить о том, что он совсем неизвестен или очень мало известен, будет неправильно. Его лучше охарактеризовать как идеального спойлера в этой избирательной кампании для нынешнего президента», — резюмировал собеседник «360».