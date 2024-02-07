Мир

07 февраля 2024, 19:36

Карлсону пригрозили санкциями ЕС за интервью с Владимиром Путиным

Newsweek: ЕС может ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. В частности, ему может грозить запрет на въезд в страны ЕС, сообщил журнал Newsweek.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», — написали авторы статьи.

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Экс премьер-министр Бельгии и действующий член ЕП Ги Верхофстадт сообщил журналистам о возможном конфликте между бывшим ведущим американского телеканала Fox News с ЕС из-за деятельности Карлсона в России.

Он призвал Евросоюз рассмотреть вопрос о введении «запрета на поездки» для Карлсона, назвав последнего «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Анонс просмотрели более 50 миллионов раз по всему миру.

Санкции

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Такер Карлсон

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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