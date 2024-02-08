Общество 08 февраля 2024, 13:13 Визит Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали резонанс в России и США Песков: интервью Карлсона с Путиным вызвало резонанс в России и США РИА «Новости»

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Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с президентом Владимиром Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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По его словам, любое интервью Путина является важным событием, а тем более — беседа с иностранным представителем.

Европейский союз решил не наказывать санкциями Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Ввести ограничения против журналиста предложил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстад.