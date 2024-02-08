Важное 08 февраля 2024, 19:43 Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ Президент Украины Зеленский заявил, что назначил Сырского главкомом ВСУ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначили генерал-полковника Александра Сырского. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — написал украинский лидер.

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По его словам, с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Зеленский добавил, что 2024 год может стать для Украины более успешным только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Президент выразил благодарность бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному за «каждую победу». Зеленский заявил, что предложил ему и дальше быть в команде украинского государства.

Залужного уволили с поста главкома ВСУ 8 февраля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Министр обороны Рустем Умеров также заявлял о намерении властей сменить руководство ВСУ.