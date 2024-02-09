Мир 09 февраля 2024, 23:45 Тюрьма или кресло президента. Что ждет экс-главкома ВСУ Залужного Военный эксперт Джерелиевский: Залужный после отставки стал политической фигурой IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. О последнем было сказано достаточно. Что же ждет Залужного после отставки — в материале «360».

Политическая пенсия

Накануне произошло то, о чем говорили уже очень давно: Залужный, которому украинцы пели оды, ушел в отставку. Уволили его в лучших традициях — с никому не нужными почестями. В день отставки глава государства присвоил экс-главкому ВСУ звание Героя Украины.

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«Постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Залужному Валерию Федоровичу», — объявил Зеленский.

Залужного удостоили почетного звания за выдающиеся личные заслуги «в защите суверенитета страны» и «самоотверженное служение народу». Президент также поблагодарил экс-главкома за «каждую победу». При этом Зеленский подчеркнул, что 2024 год может стать для Украины более успешным только при условии «эффективных изменений в основе обороны».

До этих событий депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что бывший главнокомандующий украинской армией согласился уйти в отставку и отправиться в Великобританию в качестве посла. Парламентарий назвал это украинской традицией и добавил, что «назад никто никогда не возвращался». По его словам, уйти в послы — это «политическая пенсия».

При этом газета The Washington Post сообщила, что Залужный не мог согласиться стать дипломатом, так как эта должность является гражданской. Между тем ходили слухи, что экс-главком ВСУ будет претендовать на пост президента и сместит Зеленского.

Возможные варианты

После отставки Залужный перестает быть военачальником и становится политической фигурой с большими амбициями и определенным потенциалом на украинском политическом театре, рассказал «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

«В дальнейшем могут быть различные варианты. В принципе, его достаточно долго и старательно раскручивали на Западе в том числе. Так что, естественно, ни в какую команду Зеленского <…>, на какие-то вторые-третьи места он не пойдет», — отметил эксперт.

Экс-главком ВСУ и раньше мог пойти на какую-либо должность, так как ему поступало очень много предложений, в том числе финансовых.

«Он на это не повелся. То есть у него задачи совершенно другие. И я думаю, что сейчас еще пожалеют на Банковой, что его отвязали. Потому что он сейчас ничем не скован, не связан, он может действовать достаточно широко», — подчеркнул Джерелиевский.

РИА «Новости»

Как противодействовать Залужному

Единственная возможность противодействовать экс-главкому ВСУ — это его физическое устранение, считает специалист. Он напомнил, что отставке Залужного предшествовали переговоры. На Украину прилетела заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая предупреждала главу Минобороны Рустема Умерова и руководителя офиса президента Андрея Ермака о недопустимости отставки Залужного.

«Тем не менее, Зеленский и Ермак не стали слушать этих рекомендаций <…> и сделали, как сочли нужным. То есть, наверное, это все-таки первый такой эпизод столь очевидного и открытого неповиновения. Я думаю, что это тоже будет иметь последствия для Банковой. Сейчас можно сказать, что встанет вопрос: на чьем месте будет Залужный, и кто будет на месте Зеленского. Я думаю, сейчас это один из важных вопросов украинской политики», — заключил эксперт.

Официальный сайт президента Украины

Поставит на себе крест

Сейчас очень многое зависит от самого Залужного, объяснил «360» бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Если экс-главком покажет «нечто мужское физиологическое», то он сможет возглавить оппозицию.

«У него есть амбиции, претензии на то, чтобы объединить вокруг себя людей, обозленных против Зеленского, против такой покорности Западу», — добавил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

РИА «Новости»

В противном случае бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины «сольют» и обвинят во всех проблемах.

«Если он сейчас это сдаст, то он поставит на себе крест. Если он сейчас не воспользуется этим вариантом и не объявит о своей политической роли, то его очень тихо сольют. На него повесят всю ответственность за провал контрнаступа, за сбитый Ил-76, за вообще все проблемы, которые были с Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Мирошник.

В лучшем случае Залужный либо уйдет в небытие, либо будет вынужден бежать с территории Украины и искать себе пристанище у натовских генералов. При реалистичном сценарии экс-главкома ВСУ просто лишат свободы, заключил специалист.

После отставки Залужного украинцы вышли на акцию протеста в центре Киеве. Они призвали восстановить экс-главкома ВСУ в должности.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский успел заслужить дурную репутацию среди военных. Он запомнился неудачными попытками удержать Артемовск за счет недавно мобилизованных, а также провальными решениями в ходе контрнаступления. За свои «заслуги» Сырский получил прозвища Генерал 200 и «Бахмутский мясник».