Общество 10 февраля 2024, 12:32 Жители и гости Тувы встретили Новый год по лунному календарю Глава Тувы Ховалыг: в регионе встретили Новый год по лунному календарю РИА «Новости»

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Жители и гости Тувы встретили первый день Нового года по лунному календарю. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Праздничные мероприятия прошли вблизи Кызыла.

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«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий», — отметил Ховалыг.

Отметить китайский Новый год 10 февраля пригласили жителей столицы. В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гостей праздника ждут более 300 разных мероприятий, в том числе кулинарные шоу, мастер-классы и экскурсии.

Китайский Новый год, также известный как «Праздник весны», считается главным и самым продолжительным событием в КНР и других странах Восточной Азии. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.