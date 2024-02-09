Мир 09 февраля 2024, 21:55 От восхищения до недовольства. Как западная пресса отреагировала на интервью Путина Журналист Габбатт: посмотревшие интервью Путина прослушали урок истории России Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало резонанс в мире и стало главной темой в иностранной прессе. Российский лидер говорил о специальной военной операции на Украине, экономике, об отношениях со странами коллективного Запада и многом другом. Беседа с Карлсоном стала главной темой мировых СМИ. Как они отреагировали на интервью — в материале «360».

Global Times: победить Россию невозможно

Китайская ежедневная газета Global Times сообщила, что интервью Путина позволит американской общественности сформировать более взвешенный и справедливый взгляд на Россию. Президент «самым прямым и авторитетным» образом выразил позицию страны.

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«Путин подробно рассказал об истории Восточной Европы и России. Предупредив, что победить Россию на Украине „невозможно“», — написал автор материала.

Украинский конфликт, скорее всего, продолжится и в 2024 году, поскольку администрация американского президента Джо Байдена не изменит внешнюю политику. Такое мнение в интервью Global Times озвучил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Только когда дипломатия США потерпит настоящую огромную неудачу, их элиты займутся настоящим самоанализом. Ли Хайдун

France Info: непринужденность Путина поразила

Французский информационный телеканал France Info отметил, что это было первое интервью Путина, которое тот дал иностранному журналисту после начала украинского конфликта. Более двух часов в непринужденной форме российский президент излагал свои аргументы о Западе и кризисе на Украине.

«В принципе, ничего нового в этом интервью… кроме тона. Мы можем видеть расслабленного Владимира Путина, выглядящего почти игривым, <…> лицом к лицу с Такером Карлсоном, который <…> наслаждается моментом, когда российский президент использует юмор: „Мы что, в ток-шоу или в серьезном разговоре?“» — отметили обозреватели.

IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin P/Global Look Press

The Guardian: Запад испугался

Журналист британской газеты The Guardian Адам Габбатт заявил, что зрители получили урок русской истории в интервью Путина.

«Для Путина, который не давал интервью западным СМИ более двух лет, это была возможность высказать свою чрезвычайно многословную аргументацию о том, что исторически Россия и Украина переплетены и принадлежат друг другу», — написал он.

Габбатт посчитал, что это не было откровенным знакомством со страной, которое обещал Карлсон. Журналист предупреждал, что большинство американцев понятия не имеют, что происходит в России. Но Габбатт остался недоволен. Ему было «скучно и нудно» слушать про историю России.

Он изложил версию российско-украинского конфликта, в которой Россия изображается как невиновная сторона, надеющаяся на мир. Адам Габбатт

Тем не менее издание позже сообщило, что официальные лица и эксперты на Западе с тревогой отреагировали на интервью российского президента Владимира Путина.

Daily Mail: Путин обнадежил мир по поводу третьей мировой

Британская ежедневная газета Daily Mail отметила, что Путин уменьшил опасения по поводу третьей мировой войны, заявив, что о вторжении России в Польшу или Латвию не может быть и речи.

Путин также рассказал об истории России и Украины, напомнили авторы статьи, сделав при этом ряд ошеломляющих заявлений. Британцев всполошили слова Путина о том, что глобальная война поставит человечество «на грань вымирания», и что у России есть превосходящие оружие конкурентов «сверхзвуковые ракеты».

Он сказал, что Запад пытается запугать свое население мифами о российской угрозе, и указал на тот факт, что, несмотря на опасения, Москва не использовала тактическое ядерное оружие. Daily Mail

IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin P/Global Look Press

NTV: ум, юмор, смекалка и физическая форма Путина поразили

Немецкий телеканал NTV заметил, что российский президент находится в отличной форме, хорошем настроении и уверен в себе. Как отметили журналисты, Путин обвинил в конфликте США и их союзников по НАТО.

«Разговор также прояснил одну вещь: кремлевский правитель <…> не выглядит больным. Все 120 минут Путин выглядел предельно сосредоточенным и подтянутым, он то тут, то там шутил и приводил на память многочисленные цифры и экономические данные, особенно что касается США, которые находились в упадке и поэтому действовали все более агрессивно», — написали обозреватели.

Путин повторил, что заинтересован в денацификации, поскольку Украина изображает фашистов как «героев сопротивления» и «борцов за освобождение». Устранение нацистской идеологии входило в мирный договор, который стороны почти подписали в марте 2022 года, но который так и не заключили из-за вмешательства Великобритании и США.

Путин настаивал на том, что он хочет только мира во всем мире. Тот факт, что Россия угрожает странам НАТО, является ложью. NTV

IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin P/Global Look Press

Yahoo! Japan: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Японский веб-сайт Yahoo! Japan обратил внимание — Путин заявил, что Россия и Украина скоро достигнут соглашения.

Путин также настаивал на том, что Россия никоим образом не отказывается от переговоров с Украиной. Yahoo! Japan

Читатели издания заметили, что никто не хочет продолжения боевых действий.

Австралийское издание The Sydney Morning Herald назвало интервью Путина и Карлсона долгожданным. Журналистка отметила, что Путин обосновал претензии России и рассказал, что государственный переворот на Украине в 2014 году поддержали США.

Немецкая газета Frankfurter Rundschau в свою очередь сообщила — решение Кремля дать это интервью якобы показывает, что Путин заинтересован в установлении контактов с Дональдом Трампом и республиканцами.

«Это отражает надежду Кремля на то, что Дональд Трамп вернется на пост президента, а республиканцы продолжат блокировать американскую военную помощь Украине», — заявили журналисты.

Bild: Путин не убедил Запад

Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild указала, что интервью было заявлено как самое скандальное в 2024 году.

«Только Путин, кажется, упустил шанс убедить сомневающихся на Западе в своей позиции, хотя бы за первые полчаса», — заявили немецкие журналисты.

Вместо того, чтобы коротко ответить на вопрос о причинах конфликта, возмущались журналисты, Путин якобы говорил уклончиво.

При этом корпорация Би-би-си сообщила, что Россия надеялась благодаря американскому журналисту «достучаться до западной аудитории».