Мир 07 февраля 2024, 09:29 Россия предложила Японии помощь в вызволении косаток из ледяного плена Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении застрявших во льдах косаток Steven J. Kazlowski/Danita Delimont/globallookpress

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Федеральное агентство по рыболовству России предложило минсельхозу Японии помощь по спасению косаток, застрявших во льдах возле острова Хоккайдо. В пресс-службе ведомства отметили, что у российских специалистов достаточно компетенций и знаний.

«Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в Красную книгу», — передали в министерстве.

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Стая косаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. Местные спасатели не могли помочь животным, а у российских моряков не было полномочий проводить операцию в японских водах.

Российские активисты забили тревогу из-за критической ситуации с косатками. Волонтеры подчеркнули, что власти Японии не предпринимают никаких усилий для вызволения животных из ледяного плена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась, что после ситуации с хищниками неизвестно куда пропали экологи, и никто не бьет в набат.

Ранее японское информационное агентство Kyodo News сообщило, что косатки, возможно, могли выбраться. Трещины в дрейфующем льду открываются, поэтому животные, вероятно, уплыли. Но пока эта информация официально не подтверждена.