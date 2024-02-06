Общество 06 февраля 2024, 18:13 Даванков попросил МИД и МЧС вызволить попавших в ледовый плен косаток Вице-спикер ГД Даванков призвал МИД и МЧС помочь в спасении косаток в Японии РИА «Новости»

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти косаток, попавших в ледовый плен между Хоккайдо и Кунаширом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат отметил, что в 350 километрах к северу в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса. Они могли бы справиться с задачей по спасению млекопитающих.

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«Нужно только согласовать спасательную операцию с Японией», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стаю косаток зажало льдинами в Тихом океане. Животные отчаянно борются за жизнь. Один детеныш уже на грани гибели — он совсем выбился из сил. Японские спасатели призвали Россию на помощь, так как не могут самостоятельно добраться до косаток.

Зоозащитники сообщили порталу astv.ru, что активисты «Друзья Океана» на Сахалине готовят обращение в МИД России, чтобы организовать спасательную операцию. Однако для этого также необходимо направить заявление в Росприроднадзор.