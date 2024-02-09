Эксклюзив 09 февраля 2024, 15:48 Мясник, дутая фигура и подлая вырусь. Кто пришел на пост главкома ВСУ? Блогер «Голос Мордора»: назначение Сырского главкомом ВСУ — бонус для ВС России IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Назначение Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет бонусом для российской армии. Новый руководитель продолжит линию Валерия Залужного, но будет быстрее сжигать резервы ВСУ, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Почему главкомом не стал Буданов

Немного отвлечемся от главного события суток, а, вполне возможно, что и месяца, и обратим внимание на перестановку в командовании украинскими войсками, увольнение Валерия Залужного и назначение на должность главнокомандующего Александра Сырского.

Тут замечу, что я даже хуже думал о пане гетьмане Зеленском (президент Украины Владимир — прим. ред.) и ждал назначения на эту должность главного штатного террориста Украины Кирилла Буданова.

Видать, в администрации Зеленского под самый конец смекнули, что, может, Буданов и может организовывать заказные убийства и различные террористические акты, это вовсе не означает, что он сможет командовать армией. И в итоге назначили Сырского.

РИА «Новости»

Сырский идейно близок Зеленскому

Кто такой Сырский? Во-первых — человек, идейно очень близкий Зеленскому. Такая же подлая вырусь, предавшая все идеалы и принципы своих предков. Более того — вырусь эта родом с русской земли, где у него остались отец и мать. Кстати, отец — офицер российской армии в отставке.

Во-вторых, Сырский является абсолютно дутой фигурой как военачальник. Именно ему приписывают успех в контрнаступлении на Харьковщине, но всем, в общем-то, понятно, что там произошло. И полководческие таланты украинских полководцев не имели там никакого значения. Зато Сырского считают мясником, даже в сравнении с Залужным.

Авторитета в армии у него нет, солдаты его не любят и называют «генерал-200». Бесполезная оборона Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.), в которой было перемолото огромное количество хорошо подготовленных резервов ВСУ — его заслуга.

РИА «Новости»

Бонус для ВС России

В общем, как мне думается, назначение Сырского является небольшим, но приятным бонусом для российских военных. Потому что никаких прорывных стратегических или даже тактических решений от этого персонажа ждать точно не приходится.

Он продолжит ту же линию Залужного, только сжигать резервы будет быстрее.

А по большому счету, нормальных военных, способных занять такой пост в ВСУ, попросту нет. Так что довольствуйтесь суррогатами типа Сырского, шановни паны.