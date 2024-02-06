Мир 06 февраля 2024, 22:18 «Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками Захарова задалась вопросом, куда пропали экологи после ситуации с косатками Freepik

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с попавшими в ледяной плен косатками в Тихом океане рядом с Японией. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что японские журналисты заявили о невозможности спасения млекопитающих. При этом специалисты считают, что вызволить животных из ловушки не так трудно. Для этого нужно задействовать судно минимального ледового класса, которое прикрыло бы их и создало полынью.

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«Это у Японии есть. Было, по крайней мере. Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы*, „Гринписа“** и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что стая касаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. В ловушке осталось мало кислорода, японские спасатели не могут добраться до китообразных и попросили российских специалистов о помощи.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов, а его деятельность признали в России запрещенной

** ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace. Минюст внес в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.