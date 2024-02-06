Общество 06 февраля 2024, 15:50 Заседание ЦИК России перенесли на 8 февраля Памфилова: заседание ЦИК России по регистрации кандидатов перенесли на 8 февраля РИА «Новости»

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Заседание Центральной избирательной комиссии перенесли на 8 февраля. Оно начнется в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что заседание по вопросам регистрации кандидатов на выборы президента перенесли с 7 на 8 февраля. Решение приняли, исходя из просьб выдвинутых, но еще незарегистрированных кандидатов.

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«Установленные законом сроки позволяют нам это сделать. При этом мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные», — указала она.

Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев удивился тому, что в подписных листах Малинковича и Надеждина выявили ошибки. Он задался вопросом о «чистоплотности этических норм, которые используют сборщики подписей».