Мир 09 февраля 2024, 05:02 Путин оценил ситуацию в экономике США Президент России Путин положительно оценил ситуацию в экономике США РИА «Новости»

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Экономическое положение внутри США остается стабильным, несмотря на все проблемы. Однако ради будущего стране нужно менять свои подходы к многим процессам, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

«Да, мы отдаем себе отчет и понимаем, что в США приличный рост экономики и нормальная ситуация, несмотря на все проблемы. Рост ВВП составил около 2,5%, по-моему. Но ради обеспечения будущего необходимо менять свой подход к тому, что меняется», — сказал он.

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Путин привел в пример развитие Индонезии с населением в 600 миллионов человек.

«Нужно просто исходить из того, что Индонезия скоро войдет в число ведущих экономик мира, нравится это кому-то или нет», — добавил президент.

Ранее глава государства напомнил, что экономика России в 2023 году заняла первое место в Европе, несмотря на беспрецедентные ограничения и санкции со стороны западных стран.