Мир 07 февраля 2024, 08:59 Стая косаток вырвалась из ледяного плена у Хоккайдо Kyodo News: косатки могли вырваться из льдов возле японского острова Хоккайдо Steven J. Kazlowski/Danita Delimont/globallookpress

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Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо, смогли уйти в море. Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на городские власти.

«Около 10 косаток, застрявших в дрейфующем льду и неспособных двигаться у берегов города Раусу, похоже, вырвались», — написало издание.

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Сотрудник администрации с биноклем осмотрел пространство и не обнаружил косаток. Трещины в дрейфующем льду открываются, сообщил он, поэтому есть предположение, что животным удалось выбраться.

Млекопитающих зажало льдинами в Тихом океане в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Местные спасатели не могли помочь косаткам, а у российских моряков не было полномочий проводить операцию в японских водах. Единственная надежда оставалась на сильный ветер, который поможет разогнать лед.