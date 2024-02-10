Мир 10 февраля 2024, 13:28 Илон Маск еще раз репостнул интервью Карлсона с Путиным Маск сделал повторный репост интервью с Путиным с инструкцией к Apple TV Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/globallookpress

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Основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск сделал второй репост интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным. Предприниматель сопроводил пост в соцсети X сообщением о возможности просмотра видео с помощью Apple TV.

Маск опубликовал короткую инструкцию, призванную помочь пользователям запустить интервью с Путиным на экране телевизоров

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«Любое видео в [соцсети] X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя AirPlay (беспроводную технологию Apple — прим. ред.). Нажмите на иконку справа снизу», — указал предприниматель.

После интервью с Карлсоном Путин попал в тренды соцсети X в Соединенных Штатах Америки. Пользователи разместили более 1,3 миллиона записей с его упоминанием.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал взять под арест людей, которые призывают наказать Карлсона за интервью с российским лидером. Предприниматель ответил на слова тех, кто сравнивал репортера с австралийским журналистом Джулианом Ассанжем.