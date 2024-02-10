10 февраля 2024, 13:28
Илон Маск еще раз репостнул интервью Карлсона с Путиным
Маск сделал повторный репост интервью с Путиным с инструкцией к Apple TV
Основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск сделал второй репост интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным. Предприниматель сопроводил пост в соцсети X сообщением о возможности просмотра видео с помощью Apple TV.
Маск опубликовал короткую инструкцию, призванную помочь пользователям запустить интервью с Путиным на экране телевизоров
Реклама
«Любое видео в [соцсети] X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя AirPlay (беспроводную технологию Apple — прим. ред.). Нажмите на иконку справа снизу», — указал предприниматель.
После интервью с Карлсоном Путин попал в тренды соцсети X в Соединенных Штатах Америки. Пользователи разместили более 1,3 миллиона записей с его упоминанием.
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал взять под арест людей, которые призывают наказать Карлсона за интервью с российским лидером. Предприниматель ответил на слова тех, кто сравнивал репортера с австралийским журналистом Джулианом Ассанжем.
США
Apple
Соцсети
Видео
Интервью
Илон Маск
Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Реклама
Реклама