Москва 10 февраля 2024, 08:57 Москвичей пригласили отметить Китайский Новый год Серия совместных культурных мероприятий России и Китая стартовала в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Посетителей ждут свыше 300 разных мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии и кулинарные шоу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В рамках перекрестных годов планируется провести цикл культурных мероприятий в обеих странах. Фестиваль в честь китайского Нового года станет первым в серии событий», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она назвала Китай одним из более перспективных направлений для развития туризма и партнерских отношений. В 2023-м примерно 200 тысяч жителей КНР выбрали для путешествия Москву, что в пять раз больше, чем годом ранее. Помимо организованных групп, столицу стали чаще посещать деловые туристы. В прошлом году примерно вчетверо по сравнению с допандемийными временами увеличился средний чек гостей из Китая.

Первое крупное торжество в честь китайского Нового года в Москве станет историческим событием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Китаем.

К фестивалю на Тверской улице и Новом Арбате преобразили здания тематической подсветкой. На Тверском бульваре появился тоннель в стиле китайского Нового года, а Камергерский переулок украсили сотни китайских фонариков и светящиеся арки.

Китайская сторона также подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани. Атлеты из КНР также поучаствуют и в других турнирах, которые пройдут в России в этом году.