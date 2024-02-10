Выборы 10 февраля 2024, 17:31 Проголосовать за Путина в воскресенье были готовы 75% россиян ВЦИОМ: 75% россиян проголосовали бы за Путина в ближайшее воскресенье РИА «Новости»

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Если бы выборы президента России прошли 11 февраля, то за кандидата Владимира Путина проголосовали бы 75% жителей страны. Такие данные стали известны по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — указано в отчете.

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О предстоящих выборах главы государства знают 85% жителей. Декларируемая явка на начало февраля — 76%.

В бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Голосование будет длится три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Центризбирком пересчитал российских избирателей. По данным на начало года, в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве — 7,6 миллиона. Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии.