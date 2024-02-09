Общество 09 февраля 2024, 12:02 Пользователям «VK Видео» покажут прямую трансляцию гала-шоу к китайскому Новому году «VK Видео» впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу к китайскому Новому году Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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«VK Видео» впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. Эксклюзивный показ состоится 9 февраля в 13:00.

В прямом эфире покажут главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая, выходящее с 1983 года. Организаторы гала-шоу в этом году вдохновились выдающимися элементами традиционной культуры страны. В программу войдут музыкальные номера, оперные арии, традиционные танцы, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. Главным талисманом концерта станет дракон Лун Чэньчэнь — символ счастья, мира и благополучия.

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Шоу будут транслировать в прямом эфире в 100 городах Китая на специально установленных экранах. За рубежом представление увидят в 34 странах с помощью трех тысяч гигантских мониторов. Для русскоязычных зрителей трансляцию будет комментировать директор Института стран Африки и Азии, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

В КНР телешоу считается главным новогодним культурным мероприятием. Концерт с самого первого выпуска вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая популярная телевизионная программа в мире с самым большим количеством зрителей.

Китайский Новый год (Чуньцзе) — один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступит 10 февраля.