Мир 08 февраля 2024, 00:20 Маск возмутился из-за желания Евросоюза ввести санкции против Такера Карлсона Маск: санкции ЕС против Карлсона глубоко оскорбят американскую общественность Billy Bennight/The Photo Access / Global Look Press

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Миллиардер Илон Маск возмутился из-за сообщения, что Евросоюз рассматривает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение бизнесмен высказал в соцсети Х.

Такую реакцию у бизнесмена вызвало сообщение издания Newsweek, которое написало, что ЕС рассматривает санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Маск отметил, что это «действительно тревожно».

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«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», — написал Маск.

Карлсон взял интервью у президента Путина еще 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предположительно, материал выйдет 8 февраля.