Мир 09 февраля 2024, 23:49 Интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ Политик Филиппо заявил об истерике у западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику у западных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Беседа с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. Филиппо отметил, что теперь многие поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, а ситуация сложнее, чем кажется.

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«Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью», — подчеркнул политик.

Он добавил, что слова Путина об отсутствии территориальных претензий к Польше и странам Балтии «крайне точны».

Филиппо также восхитился прямотой Путина во время интервью Карлсону. Глава государства конкретно и ясно отвечал на вопросы американского журналиста, президента было очень интересно слушать, заключил политик.

Путин и Карлсон обсудили множество тем, в том числе украинский конфликт. Журналисты из США признали, что беседой руководил российский лидер.